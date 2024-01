"Não é a primeira vez que isso acontece comigo aqui", diz técnico do Almería

Na tarde deste domingo, o Real Madrid venceu, de virada, a equipe do UD Almería por 3 a 2, no Santiago Bernabéu. O técnico da equipe visitante não concordou com as decisões do árbitro Francisco Hernández e acabou expulso da partida válida pelo Campeonato Espanhol.

"Nunca costumo falar dos árbitros, mas todo mundo já viu esse jogo e não é a primeira vez que isso acontece comigo aqui. Aí eles nos punem por conversar, minha opinião não adianta. Não tenho palavras para descrever o que aconteceu hoje", explicou o Garitano, treinador do Almería.

No jogo, o árbitro consultou o monitor VAR três vezes, e nas três oportunidades o resultado saiu a favor do Real Madrid. Um gol do Almería foi anulado, um pênalti para o Real foi assinalado. Porém, o mais polêmico, que gerou a indignação do treinador, foi o gol validado de Vinicius Junior. Francisco Hernández considerou que o gol foi de ombro, sem tocar no braço do brasileiro.

Um gol do Real Madrid também foi anulado, mas o árbitro não precisou averiguar no monitor.

Garitano, mesmo questionando as outras decisões, concordou com a sua expulsão. "O árbitro me expulsou de forma justa. Protestei bastante durante o jogo. É verdade que protestei contra muitas decisões e ele decidiu me expulsar".

Em, entrevista ao DAZN, o zagueiro Marc Pubill, do Almería, ironizou o resultado após o apito final. "A gente fez uma grande partida. Fomos à frente, saímos em vantagem, mas alguém decidiu que não podíamos ganhar hoje, que não poderia terminar assim... Nada mais do que isso".