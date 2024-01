Na mira do Palmeiras, Cauly amplia contrato com o Bahia até o fim de 2028

O Bahia anunciou neste domingo a renovação com o meia Cauly, que estava na mira do Palmeiras. Um dos principais destaques da última temporada, o jogador de 28 anos tinha um vínculo com o Tricolor de Aço válido até o final de 2026, mas ampliou por mais dois anos, até dezembro de 2028.

Cauly foi essencial na briga do Bahia contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2023. O meia chegou ao clube nordestino em fevereiro e assumiu a titularidade rapidamente. No Brasileirão, saiu jogando em 30 partidas. Durante toda a temporada, acumulou 47 aparições, com nove gols e nove assistências.

O grande desempenho chamou a atenção de outras equipes. O Palmeiras demonstrou o interesse de adquirir o jogador, mas foi impedido pela diretoria do Bahia, que não aceitou a proposta enviada pelo Verdão. Com a renovação, Cauly seguirá no Tricolor de Aço.

Assim como o restante do elenco da equipe, Cauly esteve na Inglaterra, em visita ao Manchester City, durante a pré-temporada. A partir desta segunda-feira, todos os jogadores se apresentarão no CT Evaristo de Macedo.

Depois de empatar em 3 a 3 contra o Atlético-BA neste domingo, o Bahia volta a campo na quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, para receber o Jacobina. Até o momento, o Tricolor disputou duas rodadas pelo Campeonato Baiano e ainda não venceu.