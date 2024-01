Marcos Rocha é o melhor do Palmeiras em empate na estreia; veja notas

O lateral-direito Marcos Rocha, que deu assistência para o único gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Novorizontino na estreia do Paulistão, recebeu a maior nota da Footstats pelo Verdão.

Veja as notas:

Weverton: 5,1

Marcos Rocha: 6,2

Gustavo Gómez: 5,6

Murilo: 6,1

Vanderlan: 4,8

Zé Rafael: 5,6

Richard Ríos: 5,3

Raphael Veiga: 5,8

Mayke: 5,5

Breno Lopes: 5,1

Rony: 4,9

Caio Paulista: 5,4

Aníbal Moreno: 5,4

Atuesta: 4,9

Bruno Rodrigues: 5,1

Jhon Jhon: 4,8