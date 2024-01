Marcelo Teixeira valoriza vitória do Santos, mas alerta para "dificuldades ainda maiores" em 2024

O presidente Marcelo Teixeira valorizou a vitória do Santos na estreia do Campeonato Paulista. Em publicação no Instagram, o mandatário do Peixe celebrou o triunfo sobre o Botafogo-SP, no último sábado, mas alertou para a sequência da temporada, em que as "dificuldades serão ainda maiores".

"Importante iniciar o Paulistão fora de casa com resultado positivo para dar confiança, ainda mais porque o Botafogo valorizou muito a vitória santista em Ribeirão Preto, admitindo o curto tempo de preparação deste grupo, a caminhada é longa, não se iludir porque as dificuldades serão ainda maiores, só superadas, degrau a degrau, com muito trabalho, união, foco, humildade, respeito aos adversários e determinação para alcançar as metas e objetivos da temporada 2024!", escreveu o dirigente.

Marcelo Teixeira esteve presente na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto, acompanhando a delegação santista na partida. O gol da equipe comandada por Fábio Carille saiu dos pés de Otero, após receber passe de Giuliano.

O resultado positivo colocou o Peixe na liderança do Grupo A do Paulistão, com três pontos. A chave ainda conta com Portuguesa, Santo André e Ituano. Na segunda rodada, o time da Baixada enfrenta a Ponte Preta, às 19h30 (de Brasília) de quinta-feira (25), na Vila Belmiro.

Após inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, em 2023, o Santos tem como principal foco na temporada conseguir o retorno à primeira divisão.