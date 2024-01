Marcão enaltece jovens do Flu após vitória: "Estão entregando o melhor"

A garotada do Fluminense deu a resposta e conquistou a primeira vitória neste Campeonato Carioca. Neste domingo, ainda com time alternativo, o Fluzão venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 1, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, pela segunda rodada do Estadual. Sob o comando de Marcão, o elenco tricolor superou o tropeço da estreia, um empate por 1 a 1 com o Volta Redonda.

Como os principais jogadores continuam de férias, em função da participação no Mundial de Clubes, o Fluminense está com um time alternativo neste começo de Carioca. Neste domingo, Lelê e Isaac marcaram para o Flu.

Após o empate com o Volta Redonda, a garotada do Fluminense mostrou personalidade e deu a resposta imediata. Marcão, que está no comando do elenco, fez questão de dar os parabéns ao grupo.

"Foram dois jogos de bastante dificuldade. O primeiro momento lá contra o Volta Redonda, que é uma equipe muito forte, que vai dar muito trabalho na competição. E nesse segundo jogo, a Portuguesa-RJ, uma equipe acostumada a jogar junta há bastante tempo, muito experiente. Todos viram, prejudicou um pouquinho a nossa maneira de jogar. Todos viram o nosso jogo em Volta Redonda e tivemos de mudar a maneira de jogar aqui, por questões de gramado e tudo, mas isso a gente se adaptou o mais rapidamente possível ao que a gente poderia, ao que a gente tinha", iniciou Marcão.

"A gente tem de enaltecer o que esses meninos fizeram. Em tão pouco tempo, responderam da maneira que eles estão respondendo, estão representando a camisa do Fluminense, estão dando tempo dos nossos guerreiros voltarem de férias e eles estão entregando o melhor. Lógico, com alguma dificuldade, que é normal. A gente vai tentar corrigir no dia a dia, mas a gente tem de dar os parabéns para os meninos pelo que eles estão fazendo", completou.

O Fluminense volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Audax-RJ pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.