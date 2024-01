Mano Menezes espera contar com Garro e Matheuzinho no Corinthians contra o Ituano

Embora o Corinthians tenha largado com o pé direito no Campeonato Paulista, com a vitória sobre o Guarani, neste domingo, o técnico Mano Menezes projeta duas novidades na equipe para a próxima partida: Garro e Matheuzinho. Na quinta-feira, o time enfrenta o Ituano.

A dupla tem treinado normalmente com o elenco no CT Dr. Joaquim Grava, mas ainda não foi registrada pelo clube. Matheuzinho, aliás, sequer foi anunciado. O Timão ainda alinha os últimos detalhes da negociação com o Flamengo e espera tê-lo em campo o mais breve possível.

"A gente tem boas possibilidades para a quarta-feira, temos dois jogadores dentro do grupo trabalhando: o Matheus França, conhecido como Matheuzinho, e o Rodrigo Garro, que já está protocolado. Temos boas chances de ter esses dois na equipe, iniciando ou entrando, mantendo o nível de atuação", disse Mano em entrevista coletiva.

O treinador ainda rasgou elogios a Garro, contratado pelo Timão após destacar-se no Talleres, da Argentina. Na ótica do comandante, o meio-campista pode potencializar os atacantes em virtude de sua qualidade no passe.

"A gente tem um jogador com característica de atacar o espaço, que é Yuri (Alberto). A gente precisa de um jogador para acionar esse atleta, fazer o passe final. O Garro demonstrou isso nos treinamentos, todos os jogadores gostaram muito dele. Os atacantes precisam de alguém que tenha essa visão, e nós estamos muito felizes com a chegada dele", avaliou.

Após a estreia com o pé direito, o Timão agora visita o Ituano, em Itu, pela segunda rodada do Estadual. O jogo está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior.