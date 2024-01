Mano admite cansaço do Corinthians na etapa final e fala sobre dificuldade no mercado: "Temos menos dinheiro" 

O Corinthians não brilhou, mas venceu o Guarani por 1 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, em sua estreia no Campeonato Paulista. O técnico Mano Menezes admitiu que a equipe sofreu no fim da partida em virtude do cansaço físico.

Apesar de reconhecer a atuação abaixo do esperado no segundo tempo, o treinador comemorou a vitória e enalteceu o fato do Timão ter sido o único a estrear com vitória no Grupo C do Paulistão.

"O jogo transcorreu mais ou menos dentro do esperado, vamos sofrer nesses primeiros jogos. Quando você compete com uma equipe que tem uma semana a mais de preparação, pode parecer pouco, mas não é. São só os primeiros 90 minutos que completamos com essa equipe, então o término do jogo era uma preocupação nossa. Sofremos na bola parada, mudamos muito em relação ao time do ano passado" avaliou o comandante

"Na bola rolando, foi dentro do que esperávamos. Acho que erramos um pouco no terço final, mas isso nós só vamos pegar com o tempo. Também tem uma falta de entrosamento que precisamos entender. Mas fomos o único time do grupo que venceu, isso mostra a dificuldade que é disputar o Paulistão", acrescentou.

Mano também falou sobre a dificuldade do Corinthians para contratar e inscrever reforços. O clube contou com três caras novas em campo neste domingo (Félix Torres, Hugo e Raniele), além de Palacios, que ficou no banco. Já Garro e Matheuzinho, que sequer foi anunciado, não foram registrados a tempo. Gustavo Henrique, por sua vez, ainda faz um trabalho de fortalecimento muscular e deve demorar mais um pouco.

O técnico justificou que o Timão tem "menos dinheiro" que os concorrentes no mercado. Por esse motivo, tem lidado com uma série de problemas para ir em busca de novos jogadores.

"Todos querem os melhores, mas vocês viram os preços que se trabalha no mercado. Temos menos dinheiro, então nós trabalhamos para errar o mínimo possível. Se tivermos dúvidas, às vezes é melhor esperar um pouco e sacrificar nesse momento para fazer o melhor pelo Corinthians lá na frente", disse.

"O que não é normal é uma transformação tão grande de um elenco de um ano para o outro. Quando vocês faz tantas alterações, os problemas iniciais vão acontecer", concluiu.

Após a estreia com o pé direito, o Timão agora visita o Ituano, em Itu, pela segunda rodada do Estadual. O jogo está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior.