Luciano elogia Carpini após 1ª semana de trabalho: "Dá abertura para nós"

Autor de um dos gols da vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Santo André, no último sábado, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, Luciano elogiou o técnico Thiago Carpini após a primeira semana de trabalho sob o comando do novo treinador.

"Elogiar o Carpini, porque ele chegou, deu abertura para nós, atletas, nos comunicarmos com ele. Então, isso eu creio que pode dar certo e, se Deus quiser, vai dar certo para a gente colher muitos frutos e títulos e sair vitorioso daqui, assim como o Dorival foi", disse Luciano.

Luciano chegou ao 68º gol com a camisa do São Paulo na noite de sábado ao balançar as redes com um forte chute da entrada da área, após passe de Lucas Moura, sendo aclamado pelos mais de 45 mil torcedores que compareceram ao Morumbis. De contrato renovado até o fim de 2026, o ídolo tricolor agora quer mais.

"Eu renovei meu contrato, fiquei bastante feliz. Aqui, quando cheguei, fui bastante criticado, ninguém acreditou em mim, e, graças a Deus, pude fazer 68 gols com essa camisa, que é muito grande, gigante mundialmente. Para mim é uma alegria imensa. Não tem especulação, não tem nada de saída. Quero agradecer também à torcida pelo apoio de sempre, eles deram mais um show e espero que não pare por aí. Espero que no próximo jogo eles deem mais outro show", prosseguiu.

Depois de perder o status de titular na reta final da campanha que resultou no título inédito da Copa do Brasil, Luciano começa a nova temporada retomando a sua vaga entre os 11 iniciais do Tricolor. Em ano de Libertadores, ele sabe da importância de mantê-la e, para isso, terá de seguir evoluindo e sendo decisivo para a equipe.

"Eu acho que joguei bem, procurei os espaços entre linhas, entre os zagueiros e os volantes deles, procurei ficar próximo do Calleri e do Lucas. Fora o gol, fui bem. Ainda é começo de temporada, espero que eu possa melhorar junto com meus companheiros para a gente sair vitorioso", concluiu.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima terça-feira, contra o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), fora de casa. Para o confronto, a tendência é que Thiago Carpini siga sem James Rodríguez, Rafinha, Arboleda, Michel Araújo e Moreira, que cumprem um programa personalizado de treinos para controle de carga.