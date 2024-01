Real Madrid está de olho no brasileiro Yan Couto, diz jornal

Segundo informações do jornal espanhol "Marca", o Real Madrid colocou o brasileiro Yan Couto no radar. O lateral direito é destaque no Girona e seu contrato com o Grupo City termina em 2025.

O que aconteceu

O Real Madrid se concentra em seus objetivos primordiais (zagueiro e lateral esquerdo), mas observa de perto o desempenho de Yan Couto no Girona.

Yan Couto se destacou no Girona de Michel, atual líder do Campeonato Espanhol. O lateral foi convocado para a seleção brasileira e tem chamado a atenção da direção esportiva do Real Madrid.

O clube merengue também está atento ao Bayer Leverkusen, que tem interesse no brasileiro. Apesar disso, a equipe da Alemanha não passou da fase de coleta de informações.