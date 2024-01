Ivan sofre ruptura no ligamento cruzado do joelho em estreia pelo Internacional

Neste domingo, o Internacional estreou na temporada de 2024 com vitória por 1 a 0 sobre o Avenida. A notícia ruim para a torcida gaúcha é de que o goleiro Ivan sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito.

O Internacional não comunicou um prazo de recuperação do atleta, entretanto, sabe-se que é preciso passar por cirurgia.

Na reta final do primeiro tempo, Ivan se chocou com Vitão e alguns adversários. Ele caiu, recebeu atendimento médico e terminou a etapa inicial. No intervalo, foi substituído pelo jovem Anthoni, que fez sua estreia no profissional.

Na partida deste domingo, Ivan precisou ser substituído no intervalo após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito. Força, meu goleiro. Estamos contigo! ?? pic.twitter.com/oOZBDV3kJk ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 21, 2024

Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador Eduardo Coudet já havia se mostrado pessimista com a situação do arqueiro.

"Preciso ser realista. Pela minha experiência, não é o melhor diagnóstico. É um jogador que acabou de chegar, é algo que pode acontecer", disse.

Agora, Ivan é mais um problema para o gol do Colorado. O uruguaio Rochet também está no departamento médico, enquanto Keiller não foi relacionado e segue esperando uma boa proposta para deixar o clube.