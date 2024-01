Isaac e Lelê são os melhores na vitória do Flu sobre Portuguesa; veja notas

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os atacantes Isaac e Lelê foram os grandes destaques do Fluminense na vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa, hoje (21), no estádio Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Guanabara. A dupla recebeu as melhores notas da Footstats entre os jogadores que estiveram em campo.

"Moleque de Xerém", Isaac recebeu a maior nota entre todos os atletas: 6,7. Ele fez um gol e comemorou dançando Michael Jackson.

Veja as notas do Fluminense

Vitor Eudes - 5,3

Alexandre Jesus - 4,7

Luan Freitas - 5,4

Antônio Carlos - 5,4

Cristiano - 4,6

Felipe Andrade - 5,8

Edinho - 5,1

Wallace - 5,2

Rafael Monteiro - 5,4

Lucas Justen - 5,2

Lelê - 6,5

João Neto - 6,0

Isaac - 6,7

Arthur - 5,5

Apis - 5,3