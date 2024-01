IFFHS elege Brasileirão como quarto campeonato mais forte do mundo; veja

O Brasileirão foi eleito quarto campeonato mais forte do mundo do futebol. A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol), divulgou neste domingo (21) um ranking com as melhores competições no ano de 2023.

Por mais que a edição de 2023 tenha sido uma das mais disputadas da história, o Brasileirão perdeu três posições em relação à lista de 2022. Na ocasião, a federação elegeu o torneio como o mais competitivo do futebol mundial.

O torneio do Brasil aparece na quarta posição da lista, com 1290,5 pontos. A competição perde somente para os Campeonatos Espanhol, Inglês e Italiano. Além disso, o torneio está a frente do Alemão e do Francês, que integram o top-6 das principais ligas europeias.

Atrás do Brasileirão, encontram-se também as ligas de Portugal, Holanda, Bélgica e Argentina, que fecham o top-10 do ranking.

O Campeonato Brasileiro, vencido pelo Palmeiras em sua última edição, sempre teve como principal característica o equilíbrio e a competitividade entre os clubes. Segundo a IFFHS, a competição é a mais forte da América do Sul desde 2017.

Confira o top-10 do ranking da IFFHS