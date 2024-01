Guarulhos e Sesi vencem clássicos paulistas pela Superliga masculina

A rodada da Superliga masculina 2023/24 foi marcada por clássicos entre times paulistas. Enquanto o Vedacit Vôlei Guarulhos superou o Vôlei Suzano em cinco sets, o Sesi Bauru passou com facilidade pelo Vôlei Renata/Campinas.

Na Grande São Paulo, o Vedacit Vôlei Guarulhos sofreu para superar o Suzano Vôlei e obter a sua oitava vitória na Superliga. Os donos da casa ganharam por 3 sets a 2, parciais de 25-20, 23-25, 18-25, 25-21 e 22-20.

Já em Bauru, o Sesi teve mais dificuldades apenas no set inicial, mas conseguiu um triunfo com propriedade sobre o Vôlei Renata - também foi a oitava vitória na competição. O resultado positivo veio em três sets, com parciais de 32-30, 25-17 e 25-23.

Por fim, o Itambé Minas amargou mais uma derrota na competição nacional. O time de Belo Horizonte foi superado pelo Araguari por 3 sets a 1, parciais de 25-21, 16-25, 37-35 e 26-24.