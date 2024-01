Com Moleques de Xerém, Flu vence Portuguesa e chega à 1ª vitória no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fluminense novamente utilizou, na maioria do seu time, os "Moleques de Xerém" e chegou à primeira vitória no Campeonato Carioca ao bater a Portuguesa de forma apertada, por 2 a 1, em Moça Bonita (RJ). Os gols tricolores foram marcados por Lelê e Isaac, com Ronaldo diminuindo para a Lusa.

Férias acabando. O elenco principal do Fluminense está de férias após a disputa do Mundial de Clubes em dezembro, mas a reapresentação está marcada para esta terça-feira (23).

Isaac ensaboado. "Moleque de Xerém", Isaac foi o grande destaque do Fluminense, não só pelo gol mas também por ter sido insinuante, liso durante a partida.

Cris Silva vaiado. O lateral esquerdo Cris Silva ouviu vaias da torcida do Fluminense em Moça Bonita.

Brocador é desfalque. Principal atração da Portuguesa, o atacante Hernane Brocador foi desfalque na partida de hoje. Ele sentiu a panturrilha no treino de véspera.

Gramado ruim. O gramado de Moça Bonita decepcionou jogadores e torcedores. Alto e desnivelado, ele influenciou negativamente na qualidade técnica da partida.

Próxima rodada. O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (25), quando visita o Audax, em Saquarema (RJ). Já a Portuguesa recebe o Sampaio Corrêa em sua casa, o Luso-Brasileiro (RJ), no dia anterior.

O jogo

Disputa de bola em Fluminense x Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca Imagem: MARINA GARCIA /FLUMINENSE FC

O Fluminense aproveitou a desatenção dos jogadores da Portuguesa para tomar o controle do primeiro tempo logo no início, fazendo um gol com três minutos após uma bobeada da defesa lusitana, algo que se repetiria aos 27, quando ampliou. Com o 2 a 0 no placar, o Tricolor passou a "sentar" no resultado e sofreu alguns perigos no fim da etapa.

No segundo tempo, o Fluminense recuou um pouco e a Portuguesa passou a gostar do jogo. Com Romarinho organizando as jogadas, a Lusa diminuiu aos 24 e deu emoção à partida. Nos acréscimos, por exemplo, o time da Ilha do Governador teve duas grandes chances de empatar, levando susto à torcida tricolor em Moça Bonita.

Gols e lances

Isaac celebra seu gol pelo Fluminense contra a Portuguesa-RJ no Campeonato Carioca Imagem: Lucas Merçon / Fluminense

Lelê abre o placar após bobeira da Portuguesa. O Fluminense abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo após Lelê aproveitar uma grande bobeada do lateral direito Joazi, que bateu uma falta no sistema defensivo com um passe curto, que foi parar nos pés do atacante tricolor. Ele dominou, chutou, o goleiro defendeu, mas no rebote empurrou para o fundo da rede.

Flu amplia. O Fluminense ampliou aos 27 novamente explorando uma falha defensiva da Portuguesa. O zagueiro Rodolfo Filemon errou o tempo da cabeça e perdeu no alto para Isaac, que conduziu, driblou mais um e fuzilou no ângulo de Dida para fazer o 2 a 0 para o Tricolor.

Portuguesa responde. No fim do primeiro tempo, a Portuguesa respondeu e quase diminuiu em dois lances seguidos de Anderson Rosa, que foram defendidos por Vitor Eudes.

Golaço da Lusa sem querer ou não? A Portuguesa diminuiu aos 24 do segundo tempo com um golaço do lateral direito Ronaldo, mas não se sabe se foi por querer ou não. Ele recebeu livre na direita, ameaçou cruzar, mas o chute foi direto para o gol, quase sem ângulo, e pegou o goleiro Vitor Eudes de surpresa.

Perdeu! Aos 47, a Portuguesa bateu um escanteio da direita, houve um desvio e Ronaldo chegou de peixinho. A bola passou tirando tinta da trave do Fluminense, tirando fôlego da torcida tricolor.

FLUMINENSE 2 X 1 PORTUGUESA

Competição: Taça Guanabara (2ª rodada)

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Auxiliares: Raphael dos Reis e Fabiana Nobrega Pitta

Cartões amarelos: Felipe Andrade, Alexandre Jesus (FLU); João Paulo, Nenê Bonilha (POR)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Lelê, aos 3 minutos do primeiro tempo (FLU); Isaac, aos 27 minutos do primeiro tempo (FLU); Ronaldo, aos 24 minutos do segundo tempo (POR)

Fluminense: Vitor Eudes, Alexandre Jesus, Luan Freitas, Antônio Carlos e Cris Silva; Felipe Andrade, Gustavo Apis (Edinho) e Arthur (Wallace); João Neto (Justen), Lelê e Isaac (Rafael Monteiro) (Kayky Almeida). Técnico: Marcão.

Portuguesa: Dida, Joazi (Ronaldo), Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará (Elicley); Wellington Cézar, João Paulo (Copetti), Anderson Rosa e Romarinho; Nenê Bonilha e Patrick Carvalho (Breno). Técnico: João Carlos Ângelo.