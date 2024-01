Flamengo x Cruzeiro: saiba informações e onde assistir ao confronto pela Copinha

Flamengo e Cruzeiro buscam, nesta segunda-feira, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, uma vaga para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo pela semifinal da Copinha será entre dois times invictos no torneio.

A partida terá transmissão dos canais fechados SporTV e Premiere. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes do confronto lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.

O Flamengo avançou para o mata-mata com 100% de aproveitamento no Grupo 19. Depois, eliminou o Náutico na segunda fase, passou pelo São José-RS na 3ª fase, venceu o Botafogo-SP nas oitavas de final e garantiu vaga na semifinal com uma pitada de emoção.



No duelo com Aster, de São Paulo, pelas quartas de final, o Flamengo avançou nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O clube carioca, dono de quatro títulos da Copinha, volta à semifinal depois de seis anos. A última vez foi justamente quando conquistou o último título, em 2018.



Nesta Copinha, o Flamengo mostrou sua força mesmo cedendo muitos jovens para o time principal. Como o grupo profissional viajou para os Estados Unidos, em pré-temporada, o Rubro-Negro vai jogar partidas do Campeonato Carioca com os principais nomes da base. Assim, atletas como Lorran, Petterson, Werton, entre outros, jogaram a primeira fase da Copa São Paulo e depois voltaram para o Rio de Janeiro.



O rival do Flamengo nesta semifinal também chega para o duelo invicto. O clube mineiro busca o segundo título na Copinha. Na fase de grupos, avançou em primeiro lugar, com sete pontos, com destaque para a goleada por 9 a 0 sobre o União Mogi. Na sequência, já no mata-mata, a Raposinha bateu o Madureira na segunda fase. Depois, passou pela Portuguesa e se classificou para as quartas de final com vitória sobre o Santos.



Na última sexta-feira, o Cruzeiro fez 1 a 0 no Coritiba, na Arena Barueri, e avançou para a semifinal. Agora, tem pela frente o Flamengo. A outra semifinal da Copinha é entre o Novorizontino e o Corinthians, nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.