Flamengo vence o Philadelphia Union no primeiro teste nos Estados Unidos

O Flamengo venceu o primeiro teste nos Estados Unidos. Em pré-temporada na Flórida e participando do "FC Series", o Rubro-Negro fez 2 a 0 no Philadelphia Union, da Major League Soccer, a liga norte-americana de futebol, no Al Lang Stadium. O amistoso deste domingo marcou a estreia do uruguaio Nicolas De La Cruz, principal reforço do clube carioca.

O amistoso deste domingo também reforçou o bom começo de temporada de Everton Cebolinha. O atacante sofreu pênalti, convertido por Pedro, e fez um belo gol no primeiro tempo.

O técnico Tite fez mudanças no Flamengo em relação ao time que estreou no Campeonato Carioca e goleou o Audax por 4 a 0. David Luiz, o jovem zagueiro Carbone na lateral esquerda, Allan e Matheus Gonçalves, que retornou de empréstimo ao Bragantino, começaram como titulares contra o Philadelphia Union. Na segunda etapa, ele mudou todos os jogadores de linha e promoveu a estreia de De La Cruz.

O uruguaio jogou boa parte como um ponta pela esquerda, posição que Tite havia adiantado que poderia utilizá-lo. O cartão de visitas de De La Cruz, além da dinâmica e qualidade, contou com dois lances de perigo - uma finalização da entrada da área e uma falta cobrada. Ele parou nas duas no goleiro do Philadelphia.

O Flamengo continua em pré-temporada nos Estados Unidos e vai fazer o segundo teste em solo norte-americano contra o Orlando City, sábado, às 15h (horário de Brasília).

FIM DE JOGO NOS ESTADOS UNIDOS! Pela @FC_series, o Mengão vence o Philadelphia Union por 2 a 0 com gols de Pedro e Everton Cebolinha! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/w8Z8dy8J7a ? Flamengo (@Flamengo) January 21, 2024

O duelo entre Flamengo e Philadelphia Union

A primeira chance de perigo foi do time norte-americano. Aos seis minutos, Donovan foi lançado e invadiu a área, mas Rossi saiu bem e abafou o lance. No minuto seguinte, Torres arriscou da entrada da área. Rossi espalmou. O Fla respondeu aos 11 minutos. Carbone lançou Cebolinha pela esquerda. Ele bateu por cima de Blake, mas foi derrubado pelo goleiro. Pênalti. Pedro cobrou e fez 1 a 0.

O Flamengo ficou mais cômodo em campo. Contudo, encontrava dificuldade para criar chances. O clube carioca voltou a levar perigo aos 27 minutos. Cebolinha recebeu pela esquerda e fez grande jogada. Ele passou por dois jogadores, avançou e cortou para dentro. O chute desviou e foi para fora.

Aos 38 minutos, após bela trama, Cebolinha aparou para Luiz Araújo. Ele emendou com força, mas acertou a marcação. O Flamengo conseguiu ampliar três minutos depois com o destaque do time. Cebolinha tabelou com Gerson pela esquerda e acertou um lindo chute: 2 a 0. O Philadelphia assustou aos 43. Após cruzamento de Donovan, a bola passou pela área rubro-negra, com perigo. O Fla foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.

Tite fez logo dez mudanças no intervalo e trocou todos os jogadores de linha. Ele promoveu a estreia de De La Cruz. O uruguaio entrou com Wesley, Cleiton, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Erik Pulgar, Victor Hugo, Bruno Henrique e Gabigol. O Fla chegou logo com dois minutos. Bruno Henrique cruzou e Victor Hugo emendou. O goleiro espalmou.

O Philadelphia fez Rossi trabalhar novamente aos sete minutos. Elliott cobrou falta e o goleiro argentino defendeu. O Fla balançou a rede aos nove minutos. Após cobrança de falta, Cleiton ajeitou para Gabigol marcar. Contudo, a arbitragem assinalou impedimento e anulou o lance.

O estreante De La Cruz quase marcou aos 12 minutos. Gabigol ajeitou para o uruguaio. Ele bateu na entrada da área. Trent mandou para escanteio. Aos 14, De La Cruz cobrou falta com categoria e parou em Trent de novo.

O Flamengo voltou a criar aos 26 minutos. Bruno Henrique desceu em velocidade e tocou para Arrascaeta. A zaga norte-americana, contudo, conseguiu impedir o chute do uruguaio. Rossi apareceu bem novamente depois. Ele espalmou chute cruzado. Com uma boa atuação a partir dos dez minutos do primeiro tempo, o Fla venceu o Philadelphia Union.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2X0 PHILADELPHIA UNION

Local: Al Lang Stadium, Flórida (EUA)



Data: 21/01/2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Arbitragem: Daniel Gutierrez



Assistentes: Albert Escovar e Madzid Coric



Cartão amarelo: Allan, Luiz Araújo e Varela (Flamengo)



Gols:



Flamengo: Pedro, aos 12? do 1ºT, e Cebolinha, aos 41? do 1ºT



Philadelphia Union:

FLAMENGO: Rossi (Caio Barone); Varela (Wesley), David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira (Cleiton) e Carbone (Ayrton Lucas); Allan (Erick Pulgar), Gerson (Victor Hugo) e Matheus Gonçalves (Arrascaeta); Everton Cebolinha (Bruno Henrique), Luiz Araújo (De La Cruz) e Pedro (Gabigol).



Técnico: Tite.

PHILADELPHIA UNION: Blake (Trent); Berdecio (Pierre), Makhanya (Elliott), Glesnes (Mbaizo) e Wagner (Real); Olney (Martinez), Jesús Bueno (Pariano), Joaquín Torres (Ngabo) e Rafanelle (Vazquez); Donovan e Sullivan (Westfield).



Técnico: Jim Curtin.