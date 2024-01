Flamengo usa Pedro e Cebolinha em amistoso, e estrelas ficam no banco; veja

O Flamengo enfrenta o Philadelphia Union, no Al Lang Stadium, na Flórida, às 16h (de Brasília), com as suas principais estrelas no banco de reserva.

Everton Cebolinha e Pedro comandam o ataque neste amistoso.

No banco, o time tem as opções de De La Cruz, Arrascaeta e Gabigol.

O Rubro-Negro que inicia a partida será: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Carbone; Allan, Gerson, Luiz Araujo, Matheus Gonçalves; Everton Cebolinha e Pedro.

Fabrício Bruno e Ayrton Lucas também estão no banco de reservas.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O Mengão está escalado pra enfrentar o Philadelphia Union pela FC Series! #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/idcGMBEB35 -- Flamengo (@Flamengo) January 21, 2024

A bola rola às 16h, no Al Lang Stadium, em São Petersburgo (Flórida), pela FC Series.

O jogo tem transmissão do SporTV.