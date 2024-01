Flamengo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu hoje (21), pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Almeidão, em João Pessoa, às 18h10 (de Brasília). O UOL lista motivos para acreditar ou desconfiar da vitória.

Para acreditar

Torcida em peso. o Flamengo terá novamente um estádio totalmente a favor fora do Rio de Janeiro. A expectativa é que todos os ingressos sejam vendidos até a partida.

Base da Copinha em ação. o Fla será comandado por Mário Jorge e terá uma equipe alternativa, basicamente formada por jogadores do sub-20. Vários deles estavam na Copinha e foram bem nas primeiras partidas.

Superioridade histórica os times se enfrentaram 12 vezes na história, com amplo domínio rubro-negro: são dez vitórias, um empate e uma derrota. As últimas duas partidas entre as equipes tiveram o mesmo placar de 5 a 0 para o Fla.

Para desconfiar

Time alternativo sem entrosamento. Como terá uma equipe mais misturada, o entrosamento pode pesar. O Fla terá jogadores que estavam no sub-20, além do goleiro Matheus Cunha outros.