Palmeiras estreia no Paulistão com Rony no lugar de Endrick; veja escalação

O Palmeiras entra em campo daqui a pouco, às 16h (de Brasília), para a primeira rodada do Paulistão contra o Novorizontino. O atacante Rony entra no time titular no lugar de Endrick, que está com seleção olímpica.

A equipe titular escalada pelo técnico Abel Ferreira é: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Richard Ríos, Veiga e Mayke; Breno Lopes e Rony.

Atual bicampeão paulista, o Verdão inicia mais uma temporada com o português Abel Ferreira, que renovou seu vínculo até dezembro de 2025.

O Novorizontino também está definido com: Jordi; Rodrigo Soares, Chico, Cesar Martins, Wilean Lepo e Danilo Barcelos; Marlon, Geovane e Rômulo; Waguininho e Neto Pessoa.

A partida será realizada no estádio Jorge Ismael de Biasi e terá transmissão da TNT (TV fechada), HBO Max, CazéTV e Paulistão Play (streaming).