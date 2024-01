Em jogo movimentado, Vasco empata com o Sampaio Corrêa-RJ pelo Campeonato Carioca

O time alternativo do Vasco protagonizou o jogo mais movimentado até aqui do Campeonato Carioca. Neste domingo, o Gigante da Colina empatou por 3 a 3 com o Sampaio Corrêa-RJ, no Elcyr Resende, em Saquarema (RJ), pela segunda rodada do Estadual.

Como os principais jogadores do Vasco estão em pré-temporada no Uruguai, o Gigante da Colina usou uma equipe alternativa neste começo do Carioca, com garotos e também nomes como Capasso e Orellano, que fez um golaço.

O Vasco viu o Sampaio Corrêa-RJ abrir 2 a 0, diminuiu no primeiro tempo e buscou a virada na etapa final. Contudo, levou o empate. O jogo teve praticamente de tudo, de lambança a golaços dos dois lados, além de uma bicicleta que explodiu no travessão.

Com o resultado, o Vasco agora soma quatro pontos ? o time alternativo bateu o Boavista por 2 a 0 na estreia ? e está na terceira colocação. Já o Sampaio Corrêa somou o primeiro ponto e está na nona colocação.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Madureira, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), em São Januário. Já o Sampaio Corrêa encara a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira, às 19h, no Luso-Brasileiro.

O duelo entre Sampaio Corrêa e Vasco

O Vasco tomou a iniciativa do jogo. Aos 8 minutos, Barros chutou cruzado. O goleiro Diogo quase se complicou e a zaga cortou. O Sampaio Corrêa-RJ tentou assustar em bola parada. Aos 19, Paulo Vítor cobrou falta por cima. Os visitantes aproveitaram um vacilo do Gigante da Colina para abrir o placar. Aos 21 minutos, o goleiro Halls recebeu a bola um pouco na "fogueira". Ele tentou driblar Max, que conseguiu interceptar e fez 1 a 0.

O Sampaio Corrêa ampliou aos 36 minutos. Após jogada cruzamento da esquerda, Marcelo apareceu na pequena área. Na primeira tentativa, ele acertou o travessão, mas ficou com o rebote e fez 2 a 0. Halls ainda impediu o terceiro, em chute de fora da área de Marcelo, aos 41. O Vasco diminuiu nos acréscimos. Aos 47, após cobrança de falta, Barros ganhou pelo alto e descontou para o Gigante da Colina.

O Vasco empatou logo aos seis minutos. Orellano fez bela jogada pela direita e chutou com categoria: um bonito gol do atacante argentino e tudo igual em Saquarema. A virada aconteceu dez minutos depois. Orellano cobrou falta da direita e Paixão desviou: 3 a 2.

Aos 17 minutos, Barros quase fez um golaço. Ele emendou uma bicicleta e acertou o travessão. O Sampaio Corrêa-RJ empatou aos 27 minutos. Gabriel Agú, alteração da segunda etapa, recebeu e acertou um chutaço para fazer 3 a 3.

O Vasco voltou a criar aos 37 minutos. Leandrinho cruzou para a área, mas o ataque vascaíno não conseguiu finalizar. O Sampaio Corrêa-RJ segurou o resultado e empatou com o Gigante da Colina.

FICHA TÉCNICA



SAMPAIO CORRÊA-RJ 3X3 VASCO

Local: Elcyr Resende, Saquarema (RJ)



Data: 21/01/2024, domingo



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Mota Correia



Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Naiara Mendes Tavares

Cartão amarelo: Capasso e Barros (Vasco) e Octávio (Sampaio Corrêa)

Gols:



Sampaio Corrêa: Max, aos 21? do 1ºT, Marcelo, aos 36? do 1ºT, e Gabriel Agu, aos 27? do 2ºT



Vasco: Barros, aos 47? do 1ºT, Orellano, aos 6? do 2ºT, e Paixão, aos 16? do 2ºT

SAMPAIO CORRÊA: Diogo; Yago Rocha (Octávio), Pablo, Eduardo Thuram e Paulo Vítor; Eduardo Rosado (Rodrigo Dantas), Marcelo e Alexandre Souza (Gustavo Tonoli); Hugo Cabral, Davi (Roberto) Santos e Max (Gabriel Agú). Técnico: Silvestre dos Anjos.

VASCO: Halls; Miranda (Paulinho), Capasso (Victão), Zé Vitor e Leandrinho; Rodrigo (Guilherme Estrella), Barros, Mateus Carvalho e De Lucca; Orellano e Paixão



Técnico: William Batista.