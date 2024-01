Em estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, Abel Ferreira igualará marca de Oswaldo Brandão; confira

Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista neste domingo. O treinador português igualará um recorde de Oswaldo Brandão como técnico que mais comandou o clube no Estadual de forma consecutiva, com quatro edições.

O ex-técnico conseguiu essa marca entre os anos de 1972 e 1975. Nesse período, o Verdão conquistou o Paulistão em duas oportunidades: 1972 e 1974, superando São Paulo e Corinthians, respectivamente, na decisão.

Enquanto isso, com Abel Ferreira como treinador, o Palmeiras também faturou dois Estaduais, sendo o bicampeonato em 2022 e 2023. No primeiro, passou pelo rival São Paulo e no último levou a melhor sobre o Água Santa.

Além disso, a equipe também foi finalista em 2021, primeiro Campeonato Paulista do português, que assumiu o clube em outubro de 2020. Nessa ocasião, acabou sendo derrotado pelo Tricolor.

No fim da temporada passada, o técnico despertou interesse do Al Sadd, do Catar, mas decidiu cumprir seu vínculo com o Palmeiras, que iria até 2024. Na última semana, a presidente Leila Pereira comunicou a renovação do contrato com Abel até 2025.

Diante do Novorizontino, o Verdão dá início à caminhada em busca do tricampeonato consecutivo e do quarto título do Paulista nos últimos cinco anos. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).