???????Destaque no Flamengo, Everton Cebolinha destaca confiança dada por Tite: "Muito importante"

Everton Cebolinha inicia 2024 em alta e como destaque do Flamengo. Neste domingo, ele foi o melhor jogador do Rubro-Negro na vitória sobre o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, por 2 a 0, na Flórida.

Cebolinha sofreu o pênalti, convertido por Pedro, e fez um belo gol. O atacante já havia ido bem na estreia no Campeonato Carioca, na goleada sobre o Audax. Ele também marcou. A confiança dada por Tite e pela comissão técnica fez Everton crescer de produção.

"A palavra-chave é confiança. A confiança que a comissão tem me dado desde a chegada deles. Foi muito importante para mim esse meu crescimento no ano passado e iniciar o ano muito bem. Fico muito feliz em ajudar e contribuir e fazer aquilo que sei fazer de melhor. Agradeço a confiança que eles têm me passado. Tenho me preparado também fora de campo para poder retribuir dentro de campo. Isso é fruto do trabalho que eu venho plantando e agora estou colhendo. Espero colher ainda mais para ajudar o Flamengo neste ano", declarou o jogador ao SporTV.

Neste domingo, Tite rodou bem o elenco. O treinador trocou todos os titulares no intervalo e na reta final do jogo deu uma oportunidade para o goleiro Caio Barone, que entrou no lugar de Rossi.

"O professor procurou deixar todo mundo bem preparado. Deu oportunidade para todo mundo. A gente sabe da importância. Infelizmente, na temporada não são todos que jogam, esses jogos assim de pré-temporada são bons que acabam dando rodagem para o elenco. Tite deu bastante instrução, como é de costume. Ele faz sempre. Muito feliz porque todos jogam, até os meninos da base. Parabenizar o Carbone, que jogou de lateral-esquerdo, fez uma grande atuação. Sabemos a dificuldade que é iniciar assim. Fico feliz por este resultado. Todo mundo está se preparando muito bem, porque vai ser uma temporada muito difícil", acrescentou.

E Cebolinha, mais uma vez, mostrou por que é o titular da ponta esquerda. O atacante sabe que não pode dar brecha em um elenco tão competitivo e qualificado como o do Flamengo.

"Tenho me preparado. Procuro agarrar as oportunidades com unhas e dentes, porque em um elenco muito qualificado como esse não pode dar brecha. Quando você joga em um elenco muito qualificado você acaba crescendo naturalmente, porque tem jogadores da sua posição e de outras posições tão grandes quanto você. Então tem de se manter sempre bem concentrado para corresponder", finalizou.

Os titulares do Flamengo ainda terão mais um compromisso nos EUA antes de retornarem ao Brasil. No sábado, a equipe enfrenta o Orlando City, a partir das 15h (de Brasília), no Orlando City Stadium.

O elenco reserva, por sua vez, entra em campo ainda neste domingo, contra o Nova Iguaçu, Estádio José Américo de Almeida Filho, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.