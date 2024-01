De La Cruz aposta em mate e cartas para se aproximar de companheiros no Fla

De La Cruz tem usado de mate e cartas para se aproximar do restante do elenco do Flamengo fora de campo. O uruguaio explicou como tem feito isso após a sua estreia pelo clube, na vitória sobre o Philadelphia Union, em amistoso nos Estados Unidos.

Mate, cartas... Tentarei, tanto com eles [demais estrangeiros], como com os uruguaios com os quais já tenho uma relação e com o resto da equipe. Esses dias de pré-temporada vão ser muito importantes, com todos juntos, vai ser muito importante para mim, para eu me juntar a eles, a este grupo que vem trabalhando há muito tempo. De La Cruz, na zona mista

Velhos conhecidos

De La Cruz já tem alguns conhecidos no elenco do Flamengo. Varela e Arrascaeta são companheiros frequentes do meio-campista na seleção uruguaia.

Dupla com Arrascaeta facilita. O novo reforço do Flamengo destacou a importância de ter um conhecido no mesmo setor do campo e como isso facilita o seu desempenho.

Me sinto bem [jogando com Arrascaeta], ele facilita muito as coisas, mas não só com ele, e sim com todos os companheiros. O elenco tem muitos talentos, muitos jovens que têm muita personalidade.

Recebimento positivo. Apesar de elogiar Arrascaeta individualmente, De La Cruz também citou o bom recebimento que teve por parte de todo o elenco.