De La Cruz analisa estreia pelo Flamengo nos EUA: "Me senti muito bem"

O duelo com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, marcou a estreia de Nicolas De La Cruz com a camisa do Flamengo. O meia uruguaio é o único reforço anunciado até aqui e seu cartão de visitas foi promissor.

Tite colocou De La Cruz no intervalo. O uruguaio muita das vezes se posicionou como ponta pela direita, função que o técnico já havia antecipado que ele poderia exercer. O meia também teve liberdade para flutuar pelo campo e apareceu do outro lado também.

Além da qualidade e dinâmica que colocou no jogo, De La Cruz quase marcou em duas oportunidades. Na primeira, ele recebeu de Gabigol e bateu de fora da área. Depois, cobrou falta com categoria. Nos dois lances, ele parou no goleiro. O uruguaio analisou a estreia.

"Feliz. Tinha muita vontade de estrear com a equipe. Eu me senti muito bem. Acredito que o coletivo foi espetacular. Fizemos um grande trabalho", declarou De La Cruz à FlaTV, após a vitória rubro-negra por 2 a 0.

FIM DE JOGO NOS ESTADOS UNIDOS! Pela @FC_series, o Mengão vence o Philadelphia Union por 2 a 0 com gols de Pedro e Everton Cebolinha! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/w8Z8dy8J7a ? Flamengo (@Flamengo) January 21, 2024

Para De La Cruz, já deu para ver alguma coisa do que Tite vem trabalhando nesta preparação rubro-negra. O Flamengo está nos Estados Unidos desde a semana passada e tem mais um jogo para fazer por lá.

"Vimos um pouco do que estamos treinando nos últimos dias e o que o treinador pretende. Estamos nos sentindo cômodos na cidade que estamos, nas instalações e isso também ajuda para o bem do coletivo", acrescentou.

Sonho antigo do Flamengo, De La Cruz vem recebendo o carinho da torcida rubro-negra. É algo que dá ainda mais motivação para brilhar com a camisa do Fla.

"Desde que cheguei, o calor e o carinho que me fizeram sentir é muito importante porque me gera confiança para mostrar em campo o que eles esperam de mim", completou.

Antes de voltar ao Brasil, os titulares do Flamengo ainda terão um confronto contra o Orlando City. A equipe comandada por Tite entra em campo no sábado, às 15h (de Brasília), no Orlando City Stadium.