De contrato renovado, Abel fala sobre sequência de trabalho e diz: "Gosto de estar aqui e o Palmeiras também"

O técnico Abel Ferreira começou mais uma temporada à frente do Palmeiras neste domingo, no empate por 1 a 1 com o Novorizontino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O treinador, que renovou com o clube nos últimos dias comentou sobre a sequência do trabalho.

"O futebol brasileiro é muito intenso, muito competitivo, é normal que quando chega no final do ano haja um cansaço. Sempre disse que tinha contrato, que teria uma reunião com minha família e que gosto de estar aqui. O Palmeiras também gosta que eu esteja", disse.

Abel começou o ano com contrato válido até o fim de 2024, mas ampliou o vínculo até 2025. Após o término da temporada anterior, havia a expectativa sobre a permanência ou não do treinador no Palmeiras. O português foi especulado no Al Sadd, do Catar, mas sempre falou em cumprir seu contrato com a equipe paulista.

"Foi fácil prolongar por mais um ano e agora vamos seguir juntos fazendo nosso trabalho como fazemos. Como digo sempre e estou a desafiar nossos jogadores o difícil não é ganhar uma vez, é ganhar de forma consecutiva, sabemos da vontade que os adversários tem de competir contra nos e temos de estar preparados para isso", seguiu.

Nesta temporada, Abel Ferreira busca conquistar mais um título pelo clube. Desde outubro de 2020 no Verdão, o treinador soma nove taças. São dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Dando sequência ao trabalho, o Palmeiras retorna a campo na quarta-feira, quando enfrenta a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Paulistão. A bola rola às 21h35 (de Brasília).