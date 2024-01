Coudet fica pessimista com lesão de Ivan no Inter

A vitória do Internacional diante do Avenida na estreia do Campeonato Gaúcho trouxe uma notícia ruim. Recém-contratado, o goleiro Ivan foi substituído ainda no primeiro tempo com uma lesão no joelho, e o técnico Eduardo Coudet não trouxe uma boa perspectiva para o caso.

"A notícia ruim foi a saída do Ivan. Não quero me antecipar, mas não é uma situação muito boa", afirmou o argentino, em entrevista coletiva.

O diagnóstico inicial foi de uma torção no joelho. Os casos mais graves - se houver o rompimento de um ligamento - podem até necessitar de uma intervenção cirúrgica, ou seja, com um tempo bem largo de recuperação.

"Preciso ser realista. Pela minha experiência, não é o melhor diagnóstico. É um jogador que acabou de chegar, é algo que pode acontecer", emendou Coudet, que ainda falou sobre o jovem Anthoni, acionado após a lesão de Ivan.

"O Anthoni pode ter uma sequência. Eu não sei. Todos competem no elenco. É uma possibilidade", finalizou o treinador.