Coritiba x São Joseense: prováveis escalações e onde assistir

O Coritiba entra em campo nesta segunda-feira pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. A partir das 20 horas, o time paranaense enfrenta o São Joseense.

ONDE ASSISTIR



Através do canal do Youtube da NSports e no streaming pago da TV Coxa Prime.

PONTUAÇÃO NA COMPETIÇÃO



Coritiba - 3 pontos em 1 jogo (6ª colocação)



São Joseense - nenhum ponto em 1 jogo (10ª colocação)

ESCALAÇÕES



Coritiba



Gabriel; Diogo Batista, Thalisson, M. Antônio e R. Gelado; Fransérgio, M.Bianqui e M. Frizzo; Figueiredo, Róbson e Edu.



Técnico: Guto Ferreira

São Joseense



R. Rocha; A. Krobel, Áquila, Felipe Alves e Eltinho; Áquila, Tauan, Messias, F. Gabriel e Frank; Francis.



Técnico: Luciano Gusso

ARBITRAGEM



A partida será comandada por Robson Babinksi, com os assistentes Leandro Polli Glugoski e Sergio Henrique Monteiro Gomes.