Corinthians x Novorizontino: confira informações e onde assistir ao jogo válido pela Copinha

Na noite desta segunda-feira, Corinthians e Novorizontino se enfrentam na Neo Química Arena a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo é válido pelas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior e terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e da CazéTV, no Youtube.

O Timão chega para o duelo após vencer o América-MG nas quartas de final pelo placar de 2 a 0. Classificado em primeiro lugar no Grupo 10, o Corinthians também eliminou CRB, Atlético-GO e Guarani durante o mata-mata.

A equipe de Novo Horizonte também faz grande campanha e chegou à semifinal após vencer o Athletico-PR por 3 a 1 na última fase. Garantindo a classificação no Grupo 6 em segundo lugar, atrás da Chapecoense, o Novorizontino ainda eliminou o Botafogo, o Tiradentes e o São Paulo na etapa eliminatória.

CHEGOU A HORA DAS SEMIFINAIS DA COPINHA SICREDI!#CopinhaSicredi2024 pic.twitter.com/DHlMFdU738 ? Copinha (@Copinha) January 20, 2024

Nesta edição da Copinha, o Corinthians já disputou sete partidas, com cinco vitórias, dois empates, 21 gols marcados e apenas três sofridos. O Novorizontino também tem sete jogos com cinco triunfos e dois empates, mas com 16 gols feitos e seis sofridos.

Quem sair classificado do confronto enfrentará na final o vencedor de Cruzeiro e Flamengo, que também duelam nesta segunda-feira, mas às 19h30.