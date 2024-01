Romero mostra humildade após golaço: 'Gol do time todo participando'

Herói da vitória do Corinthians sobre o Guarani neste domingo (21), o atacante Ángel Romero marcou um golaço de voleio, mas deu créditos a toda equipe na saída de campo.

Importante começar ganhando com a nossa torcida dentro de casa. A gente trabalhou bastante essas duas semanas para começar vencendo. Foi um gol do time todo participando, só tive que finalizar com a bicicleta. A gente leva esses três pontos e começa o ano bem, tomara que continue assim.

Romero, à Record

O Corinthians deu um bom primeiro passo na temporada 2024 com o triunfo em casa, diante de 42 mil torcedores na Neo Química Arena.

A equipe alvinegra chegou aos três pontos e assumiu a liderança de momento do Grupo C, que conta com Mirassol, Guarani e Inter de Limeira.

O próximo compromisso do time de Mano Menezes é na quarta-feira (24), contra o Ituano, no Novelli Júnior.