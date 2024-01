Corinthians enfrenta Guarani com Rojas e mais 3 novidades; veja escalações

Com novidades, o Corinthians está escalado pelo técnico Mano Menezes para a estreia na temporada diante do Guarani, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O Corinthians vai a campo com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano, Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo, Rojas; Romero e Yuri Alberto.

Três dos novos reforços do Corinthians vão iniciar a partida: zagueiro Félix Torres, o lateral Hugo, e o volante Raniele.

Além das novidades, o meia Rojas retornou ao time titular. Matheus Araújo jogará ao lado do paraguaio.

Já o técnico Umberto Louzer enviou o Guarani assim: Douglas Borges; Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan, Mayk; Wenderson, Camacho, Matheus Bueno; João Victor, Reinaldo e Derek.

A bola rola na Neo Química Arena hoje (21), às 18h (de Brasília). A partida tem transmissões da TV Record, TNT, HBO Max, CazéTV e Paulistão Play.

Confira as escalações: