Corinthians vence Guarani com golaço de Romero, reforços e casa cheia

O Corinthians reencontrou sua torcida e venceu o Guarani por 1 a 0, neste domingo (21), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O único gol da partida foi marcado por Romero, com um belo voleio.

Com o resultado na estreia, o Corinthians somou seus primeiros três pontos no Paulistão e lidera o Grupo C.

Já o Guarani ainda não pontuou, assim como o Bragantino. O Mirassol empatou e está na segunda colocação, com um ponto.

Os alvinegros voltam a campo na próxima quarta-feira (24), contra o Ituano, às 19h30 (de Brasília), no Novelli Júnior, pela rodada seguinte do Paulistão. O Bugre recebe o São Bernardo no mesmo dia, às 21h.

Como foi o jogo

O Corinthians começou ditando o ritmo, mas o Guarani criou as chances mais perigosas. Pouco antes da metade do primeiro tempo, a equipe de Campinas já tinha assustado o time da casa em três oportunidades — Cássio fez defesa providencial em uma delas.

Apesar das caras novas, foram os velhos conhecidos que entraram em cena. O Corinthians melhorou e abriu o placar com Romero, aos 28 minutos, com assistência de Fagner. O paraguaio já havia terminado 2023 em alta com Mano Menezes.

No segundo tempo, a partida ficou mais brigada. O Guarani se lançou mais ao ataque e chegou a acertar o travessão aos 10 minutos. Já o Corinthians priorizou a defesa e optou pelos contra-ataques.

Três reforços fizeram suas estreias com a camisa do Corinthians. Félix Torres, Hugo e Raniele começaram de titular, enquanto Diego Palacios ficou somente no banco de reservas.

Triunfo sob olhares do novo presidente. Augusto Melo acompanhou a partida na Neo Química Arena pela primeira vez em seu mandato.

Gols e melhores momentos

Chances de perigo do Guarani. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Derek finalizou à direita, após boa jogada de Reinaldo. Pouco tempo depois, Léo Santos cabeceou firme e Cássio buscou a bola no cantinho.

Reação corintiana e gol perdido. Na metade da primeira etapa, Yuri Alberto acelerou pela direita e cruzou para o meio. Maycon recebeu na cara do gol e finalizou para fora.

1x0: Romero abriu o placar com pintura. Aos 28 minutos, Fagner cruzou na área e o atacante paraguaio deu um lindo voleio no ângulo.

Guarani chegou com muito perigo. No começo do segundo tempo, Matheus Bueno se antecipou em cobrança de escanteio e cabeceou para trás. A bola encobriu Cássio e explodiu no travessão.

Mandantes revidaram. Aos 11, Yuri Alberto recebeu de Matheus Araújo e tocou na saída de Douglas Borges, mas a bola foi para fora, e o camisa 9 estava impedido. Alguns minutos depois, Rojas cobrou falta venenosa e obrigou o goleiro bugrino a espalmar.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 1 x 0 Guarani

Competição: Campeonato Paulista - Série A1 2024

Fase: 1ª rodada - Grupo C

Data e hora: 21 de janeiro de 2024, às 18h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 42.608

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: José Claudio Rocha FIlho

Cartões amarelos: Romero (Corinthians); Matheus Bueno (Guarani)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Romero (aos 28 minutos do primeiro tempo)

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano, Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo (Yago), Rojas (Fausto Vera); Romero (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto (Wesley). Técnico: Mano Menezes

Guarani: Douglas Borges; Diogo Mateus (Anderson Leite), Léo Santos, Rayan, Mayk; Wenderson (Gabriel Santos), Camacho (Lucas Araújo), Matheus Bueno; João Victor (Bruno Mendes), Reinaldo (Gustavo França) e Derek. Técnico: Umberto Louzer