Mano desapega de Veríssimo e exalta atuação de Torres: 'Seguimos em frente'

A saída de Lucas Veríssimo pegou o Corinthians de surpresa, mas o técnico Mano Menezes não se prendeu a isso depois da vitória sobre o Guarani, hoje, no Campeonato Paulista.

Para o treinador, o zagueiro recém-contratado Félix Torres conseguiu suprir a ausência de Veríssimo e fez uma boa exibição na estreia.

O Veríssimo é um jogador que a gente tinha tudo alinhado. Ele tinha um contrato em vigor (com a gente) até o meio do ano, mas o futebol tem as suas surpresas -- e os contratos que precisam ser respeitados da maneira que eles foram aceitos em outros momentos. O Veríssimo achou que deveria seguir a vida dele. Também seguimos em frente.

Mano Menezes, em coletiva de imprensa

O que mais me deixa feliz foi a atuação do Torres, que surpreendeu a todos nós, porque ele tinha acabado de chegar e feito poucos treinos com o grupo. Ele estava num ritmo muito bom e pôde ajudar muito a equipe com a qualidade que tem.

Mano Menezes, em coletiva de imprensa

O que mais ele disse

Impressões: "O jogo foi mais ou menos dentro do esperado pela gente. Nesses primeiros jogos, acho que vamos sofrer, como todas as equipes que estão com o trabalho de duas semanas vão sofrer. O time se portou bem, embora tenha sofrido na bola parada. Denota que fizemos uma série de mudanças na equipe, então algumas coisas precisam ser ajustadas. Em bola rolando, as situações do jogo foram bem conduzidas. Erramos um pouco na construção final, mas é natural que seja assim, aos poucos vamos retomando. Mas fomos a única equipe do grupo que venceu, isso é bom."

Reforços: "É um mercado disputadíssimo. Todos querem os melhores. E os melhores vocês viram os valores. Com um pouco menos de dinheiro, temos que ser cuidadosos, errar o menos possível. É o que estamos fazendo juntos desde o começo. Se tiver dúvida, é melhor esperar e sacrificar um pouquinho o momento, para fazer o que for melhor para o Corinthians. Temos um pouco de limitação no momento, mas vamos trabalhar para resolver."

Copinha: "É natural que com a equipe do Corinthians disputando a semifinal da Copinha, a gente ficou privado de alguns jogadores que poderiam estar aí. Vamos logo contar com eles, que eu tenho certeza que vão ajudar a passar por esse momento. Temos que entender o trabalho de base também. Temos três jogadores na seleção brasileira, com mais rodagem, que vão poder ajudar a equipe no futuro, assim como os que entraram hoje."

Raniele: "Ele não pode ser só defensivo. Ele é um bom antecipador. Eu não quero que um jogador nosso retome a bola do adversário e que ele tenha que entregar a bola para alguém, como se você tivesse dizendo que ele não tem capacidade para fazer a construção da jogada ofensiva. Ele vai ser importante para a gente, é um jogador com outra característica, que não tínhamos no ano passado."

Matheusinho e Garro: "Temos dois jogadores dentro do grupo trabalhando para quarta-feira, o Matheus França e o Garro. Temos uma boa chance de ter eles, pois já estão protocolados."

Próximos jogos: "O Guarani tem um time mais de força, já o Ituano é um time mais técnico, pela maneira dos dois treinadores verem o futebol. E eu respeito todos eles, mas se muda a característica de enfrentar, sem dúvida nenhuma. Depois voltaremos para jogar com o São Bernardo, também com time forte fisicamente."

Novas lideranças e saídas de jogadores experientes: "Não dá para pegar só a parte boa e não querer a parte que não é tão boa. Na medida em que você ganha juventude, você ganha novos jogadores, que transmitem para o torcedor o início de uma nova etapa. Eu penso que liderar é uma opção. Exige sacrifício, obstinação, exige ser exemplo e quem quiser assumir essa responsabilidade, vai seguir esse caminho de grandes jogadores que saíram."

Ataque mais forte em 2024: "Imagino que sim, eu tenho um homem principal que é o Yuri, que ataca bastante espaço. Esse jogador precisa desse timing da jogada, de receber do meia. Garro demonstrou um bom passe nos treinamentos, ele tem essa capacidade, os jogadores gostaram muito dele exatamente por isso. Os jogadores precisam dessa antevisão da jogada. Acho que o Rojas fez uma atuação melhor do que ele fazia ano passado. A tomada de decisão ainda vai melhorar, também vem tudo junto."

