Corinthians: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

O Corinthians faz sua estreia na temporada 2024 hoje (21), às 18h (de Brasília), contra o Guarani, na Neo Química Arena, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar na vitória — e um para desconfiar dos comandados de Mano Menezes.

Motivos para acreditar na vitória

O Corinthians está animado com o alto nível dos treinamentos. O técnico Mano Menezes não teve todos os reforços imaginados, mas gosta do que vê no dia a dia do CT Joaquim Grava.

O Timão já terá Hugo e Raniele como novidades. O lateral-esquerdo e o meio-campista iniciam o ano dispostos a se firmar. Ex-Goiás e Cuiabá, respectivamente, a dupla se destacou na pré-temporada. O zagueiro Félix Torres também deve pintar após a inesperada saída de Lucas Veríssimo.

A aposta também está em quem ficou. Contestados em 2023, jogadores como Fagner, Fausto Vera e Rojas têm impressionado nos treinos, mostrando nova postura. Fagner e Rojas devem ser titulares.

Motivo para desconfiar

O Corinthians tem poucas opções ofensivas. O Timão não tem Rodrigo Garro, que ainda não foi regularizado, e não contratou atacantes. O quarteto da frente será composto por Matheus Araújo, Rojas, Romero e Yuri Alberto.