Corinthians é definido para estreia no Paulistão com Félix Torres entre os titulares; veja escalações

O Corinthians divulgou há pouco a primeira escalação da equipe em 2024. O time que enfrentará o Guarani neste domingo, na Neo Química Arena, pela estreia no Campeonato Paulista, terá o zagueiro Félix Torres entre os titulares.

Novo reforço do Timão para a temporada, o equatoriano foi colocado na vaga de Lucas Veríssimo, que deixou o clube de maneira inesperada e está acertando sua transferência ao futebol do Catar. Além de Torres, o Timão ainda terá o lateral esquerdo Hugo e o volante Raniele na equipe inicial.

Já o lateral esquerdo Palacios começa a partida no banco de reservas. A diretoria ainda resolve algumas pendências relacionadas à inscrição de outros contratados, como o meia Rodrigo Garro, o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral direito Matheuzinho, que sequer foi anunciado.

O Corinthians, portanto, vai a campo com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Matías Rojas; Romero e Yuri Alberto.

A torcida do Timão encontrará uma equipe remodelada no primeiro teste deste ano. Sob a nova gestão de Augusto Melo, sucessor de Duilio Monteiro Alves, o clube se desfez de nomes como Renato Augusto, Gil e Giuliano, optando por atletas mais jovens.

Em campo, o time busca voltar a conquistar o Paulistão após quatro anos. A equipe está no Grupo C do Estadual, ao lado do Mirassol, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira.

Já o Guarani chega para a estreia com uma polêmica nos bastidores. O meia Regis, um dos principais jogadores do elenco, ficou fora da lista de inscritos em razão de um desgaste com o técnico Umberto Louzer ainda durante a pré-temporada.

Na Chave C, junto com Água Santa, Palmeiras e Ponte Preta, o Bugre se movimentou no mercado e trouxe mais de 10 reforços. Dentre eles, o goleiro Vladimir e o volante Camacho, ambos ex-Santos, e o meia Chay, ex-Botafogo.

A escalação do Guarani para o jogo tem: Douglas Borges; Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan e Mayk; Matheus Bueno, Wendersos e Camacho; João Victor, Reinaldo e Derek.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h (de Brasília), em Itaquera. O árbitro do confronto é Thiago Luis Scarascati, que será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira. José Claudio Rocha Filho comandará o VAR.