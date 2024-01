Com show de Diogo Jota, Liverpool vence Bournemouth por 4 a 0

O time do Liverpool permanece na ponta da tabela do Campeonato Inglês após vitória neste domingo (21). No Vitality Stadium, os visitantes bateram o Bournemouth por 4 a 0, com Diogo Jota fazendo dois gols e dando assistência para outro.

Com 48 pontos, a equipe administra a vantagem em relação aos adversários que aparecem no G-4, caso de City, Arsenal e Aston Villa.

Os Reds mantêm a sequência invicta na Premier League. O Bournemouth, que tem um jogo a menos, continua na 12ª colocação.

O Liverpool entra em campo novamente pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, no dia 24, visitando o Fulham no Craven Cottage. Já o Bournemouth recebe o Swansea City pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, no Vitality Stadium, no dia 25.

O jogo

O Liverpool inaugurou o placar apenas no início do segundo tempo. Aos três minutos, depois de bela troca de passes, Diogo Jota acionou Darwin Ñunez que finalizou cruzado, sem chances para Neto.

O segundo gol saiu aos 24 minutos. Depois de um lançamento para o ataque, a bola sobrou para Gakpo que tocou para Diogo Jota, o camisa 20 não perdeu a chance e anotou o segundo do Liverpool na partida.

Os visitantes fizeram o terceiro gol aos 33 minutos. Em um contra-ataque rápido, Darvin cruzou para a área e a bola sobrou para Connor Bradley. O jovem ajeitou para Jota que finalizou com força, fazendo o seu segundo no jogo.

Para finalizar, aos 47 minutos, Darwin Ñunez recebeu cruzamento de Joe Gomez e finalizou no contrapé do goleiro, dando números finais para a partida.