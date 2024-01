Com Rony titular, Abel Ferreira define escalação do Palmeiras para estreia do Paulista contra o Novorizontino

O Palmeiras está escalado para sua estreia no Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. Para a primeira rodada do Estadual, o técnico Abel Ferreira definiu o time titular com Rony no ataque e com os reforços no banco de reservas.

Entre os inscritos no Paulistão, os desfalques ficam por conta do goleiro Kaique, do zagueiro Michel e do atacante Endrick, que estão com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica. Além deles, o lateral Piquerez segue cronograma individual e também está fora, assim como o meia Gabriel Menino, que está em processo de transição física.

O atacante Dudu, por sua vez, sequer foi inscrito na competição. O camisa 7 ainda se recupera de cirurgia de grave lesão no joelho direito.

Por outro lado, o treinador tem o retorno do atacante Rony, que foi desfalque nas duas últimas rodadas do Brasileirão de 2023 por uma lesão no antebraço.

O Palmeiras, então, vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Mayke; Breno Lopes e Rony.

No Paulista, o Verdão está no Grupo B ao lado de Água Santa, Guarani e Ponte Preta, enquanto o Novorizontino ocupa o Grupo D assim como Botafogo-SP, São Bernardo e São Paulo.

A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).