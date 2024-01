Com Beira-Rio vazio e reforços em campo, Inter estreia com vitória sobre o Avenida

O Internacional estreou com o pé direito no Campeonato Gaúcho. Neste domingo, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Coudet recebeu o Avenida, no Beira-Rio com portões fechados, e saiu de campo com a vitória por 1 a 0, graças ao gol de Wanderson no segundo tempo.

A partida deste domingo não contou com público. O Internacional cumpre punição pela briga generalizada na semifinal do Campeonato Gaúcho de 2023, quando foi eliminado pelo Caxias. Alan Patrick e Gabriel Mercado não puderam atuar por estarem cumprindo suspensão devido ao conflito do ano passado - também não atuarão contra o São Luiz, na próxima quarta-feira.

Com o resultado, o Internacional se juntou ao Juventude e Caxias, que venceu o Grêmio, na estreia, como as equipes que estrearam com vitória no Gauchão e, por isso, figuram na ponta da tabela.

O Internacional volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o São Luiz, no estádio 19 de outubro, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Na primeira rodada, o próximo adversário do Colorado empatou em 1 a 1 com o São José, fora de casa.

O Avenida, por sua vez, terá uma parada duríssima pela frente. Na próxima quarta, o time encara o Caxias, atual vice-campeão estadual, também às 19h no Colosso da Lagoa, em Erechim.