Com gol de Vinicius Júnior e virada no final, Real Madrid vence o lanterna Almería pelo Espanhol

O Real Madrid segue a todo vapor na corrida pela liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo, no Santiago Bernabéu, a equipe venceu o lanterna Almería de virada, por 3 a 2, em jogo válido pela 21ª rodada do torneio. Os gols dos donos da casa foram marcados por Bellingham, Vinicius Júnior e Carvajal. Ramazani e Edgar González anotaram para os visitantes.

A vitória colocou o Real Madrid na liderança momentânea da competição. A equipe chegou aos 51 pontos e ultrapassou o Girona na tabela, que ainda joga nesta rodada, contra o Sevilla.

Lanterna, o Almería segue seu drama no Espanhol. O time ocupa a última posição, com apenas sete pontos conquistados.

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado, em duelo pelo Espanhol, contra o Las Palmas. Pela mesma competição, o Almería encara o Alavés, na sexta-feira.

A "zebra" apareceu logo no primeiro minuto de jogo. Com 39 segundos, após boa troca de passes, Ramazani finalizou no canto direito de Kepa e abriu o placar para o Almería com gol relâmpago.

Ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, o Almería ampliou o marcador. Edgar González acertou um balaço de fora da área no ângulo de Kepa e anotou o segundo gol dos visitantes no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid voltou com uma postura diferente para a etapa final. Aos 12 minutos, após a bola bater no braço do zagueiro brasileiro Kaiky, o árbitro assinalou pênalti para os donos da casa. Bellingham converteu a cobrança e diminuiu o marcador.

Dez minutos depois do primeiro gol, o Real Madrid empatou o confronto. Vinicius Júnior aproveitou cruzamento de Tchouaméni e desviou de cabeça para deixar tudo igual.

Os donos da casa continuaram pressionando o adversário em busca da vitória e, aos 54 minutos do segundo tempo, já no fim dos acréscimos, a equipe virou o jogo. Bellingham recebeu cruzamento e ajeitou de cabeça para Carvajal, que marcou para decretar a vitória do Real Madrid.