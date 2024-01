Com elenco jovem, Flamengo busca empate contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca

A garotada do Flamengo lutou, mostrou poder de reação e buscou o empate por 1 a 1 contra o Nova Iguaçu neste domingo, no Almeidão, em João Pessoa, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Os mandantes abriram o placar com Carlinhos, mas os rubro-negros deixaram tudo igual com Thiaguinho.

O elenco principal do Flamengo está nos Estados Unidos para fazer sua pré-temporada. Neste domingo, inclusive, venceu o Philadelphia Union por 2 a 0 pela "FC Series". Desta forma, a garotada foi acionada para disputar o Campeonato Carioca. Boa parte disputou o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A garotada do Flamengo teve dificuldade, especialmente ofensivamente. Para piorar, após um vacilo, saiu atrás do placar. Contudo, mostrou poder de reação e conseguiu o empate no Almeidão, com belo gol de Thiaguinho. Carlinhos fez para o Nova Iguaçu ? também um bonito gol.

Fim de jogo em João Pessoa. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo fica no empate com o Nova Iguaçu em 1 a 1. Thiaguinho marcou o gol rubro-negro. #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/YBFKGetANq ? Flamengo (@Flamengo) January 21, 2024

Com o resultado, o Flamengo tem quatro pontos no Campeonato Carioca e está na vice-liderança da Taça Guanabara, primeiro turno e fase de classificação. O Nova Iguaçu também tem quatro pontos e está na quarta colocação.

O próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Carioca, ainda com a garotada, é contra a Portuguesa-RJ, no sábado, às 18h10 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. Já o Nova Iguaçu visita o Bangu, nesta quarta-feira, às 16h, em Moça Bonita.

O duelo entre Nova Iguaçu e Flamengo

O Flamengo assustou logo com 2 minutos. Thiaguinho chutou no canto, mas Fabrício Santana mandou para escanteio. O começo animado não durou muito. O jogo logo ficou morno. O Nova Iguaçu aproveitou um vacilo rubro-negro para abrir o placar. Aos 34 minutos, Gabriel Noga tentou cortar, mas a bola ficou com Carlinhos. Ele, então, carregou e tocou por cobertura. Um lindo gol e 1 a 0 no placar.

Sem muita inspiração ? o único lance de perigo de fato foi aquele de Thiaguinho aos 2 minutos ?, o Flamengo foi para o intervalo perdendo. Embora com mais posse de bola, o Rubro-Negro não conseguiu superar a marcação do Nova Iguaçu.

O Flamengo demorou, mas finalmente criou uma oportunidade de gol na etapa final. Aos 21 minutos, Lorran deu um bolão para Petterson. Ele chutou e viu Fabrício Santana fazer grande defesa. O Rubro-Negro conseguiu empatar aos 25 minutos. Thiaguinho recebeu de Lorran, invadiu a área e acertou o chute: 1 a 1.

Os visitantes continuaram com mais posse de bola. Contudo, voltaram a ter dificuldade para criar. Aos 44 minutos, o Flamengo ficou com um jogador a menos. Thiaguinho, que havia recebido amarelo na comemoração do gol, fez falta e levou outro cartão, sendo expulso. O Nova Iguaçu não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e o duelo terminou 1 a 1.

FICHA TÉCNICA



NOVA IGUAÇU 1 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Almeidão, João Pessoa (PB)



Data: 21/01/2024, domingo



Horário: 18h10 (de Brasília)



Público e renda: 16.428 torcedores / R$ 1.528.000,00



Árbitro: Jodis Nascimento de Souza



Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Júlio César de Souza Gaudêncio

Cartão amarelo: Ronald, Yago Ferreira e Xandinho (Nova Iguaçu) e Evertton Araújo (Flamengo)



Cartão vermelho: Thiaguinho (Flamengo)

Gols:



Nova Iguaçu: Carlinhos, aos 34? do 1ºT



Flamengo: Thiaguinho, aos 25? do 2ºT

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael (Sidney) e Ítalo Silva; Albert, Ronald (Igor Guilherme), Yago Ferreira e João Victor (Xandinho); Bill (Lucas Campos) e Carlinhos (Emerson Carioca). Técnico: Carlos Vitor.

FLAMENGO: Matheus Cunha, Santiago Ocampos, Gabriel Noga, Diegão e Zé Welinton; Evertton Araújo, Rayan Lucas e Lorran; Thiaguinho, Petterson (Lucyan) e Werton (Pedro Estevam)



Técnico: Mário Jorge.