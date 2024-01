Cebolinha cita confiança em boa fase no Flamengo e agradece Tite e comissão

Everton Cebolinha atribuiu sua boa fase no Flamengo à confiança que vem tendo desde a reta final de 2023, principalmente após a chegada do técnico Tite. O atacante foi destaque na vitória de hoje em amistoso contra o Philadelphia Union.

A palavra-chave é essa: confiança. A confiança que essa comissão técnica tem me dado desde a chegada deles tem sido muito importante para mim, para o meu crescimento no final do ano passado e estar iniciando o ano muito bem. Fico muito feliz em estar ajudando, contribuindo, entregando aquilo que eu sei fazer de melhor. Everton Cebolinha, ao sportv, após a vitória sobre o Philadelphia Union

O que mais ele disse?

Agradecimento: "Agradeço a confiança que têm me passado, tenho me preparado fora de campo para contribuir dentro e tudo isso é fruto do trabalho, do que eu venho plantando. Agora estou colhendo e espero continuar colhendo para ajudar o Flamengo ainda mais no ano".

Concorrência pesada: "Procuro agarrar as oportunidades com unhas e dentes porque em um elenco qualificado como esse você sabe que não pode dar brecha. Quando você joga em um elenco como esse, você acaba crescendo naturalmente".

Cebolinha faz golaço e sofre pênalti

Camisa 11 participou dos dois gols da equipe na vitória sobre o Philadelphia Union. Ele sofreu o pênalti no primeiro e anotou um golaço após tabelar com Gerson.

Cebolinha foi principal arma do Flamengo. Durante os 45 minutos em que jogou no amistoso, Everton foi bastante acionado e criou lances de perigo para o time.

Gol na estreia. Cebolinha já havia marcado na primeira partida do Flamengo na temporada. Ele foi o autor do terceiro tento na goleada sobre o Audax, no Campeonato Carioca.