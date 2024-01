Transmissão do jogo do Palmeiras trava, e narrador pede desculpa

A transmissão da CazéTV apresentou algumas falhas técnicas no jogo entre Novorizontino e Palmeiras, hoje, na primeira rodada do Campeonato Paulista. No fim, o jogo terminou 1 a 1.

O que aconteceu

As imagens da partida começaram a travar por volta dos 35 minutos do primeiro tempo do duelo.

O Novorizontino marcou um gol aos 38 minutos — posteriormente anulado —, mas a imagem ao vivo ficou cinza e o áudio ficou cortado.

Alguns torcedores se irritaram com os travamentos e criticaram a transmissão nas redes sociais.

O narrador Luisinho pediu desculpas pelos problemas técnicos aos 42 minutos da etapa inicial.

A LiveMode, parceira da CazéTV, também se desculpou e disse que "os problemas técnicos ocorreram a partir de uma instabilidade na rede da Casablanca (contratada da LiveMode)".

Reforço aqui o nosso pedido de desculpas pelo problema técnico que a gente está enfrentando. A transmissão está travada para algumas pessoas. A gente pede desculpas e está trabalhando para corrigir isso o mais rapidamente possível.

Luisinho

Veja o comunicado da LiveMode

A LiveMode, contratada da FPF para gerir a produção das transmissões do Paulistão para todos os detentores, pede desculpas pelos transtornos ocorridos durante a transmissão das partidas entre São Bernardo x Ituano e Novorizontino x Palmeiras.

Os problemas técnicos ocorreram a partir de uma instabilidade na rede da Casablanca (contratada da LiveMode), que impactou a distribuição das transmissões no Paulistão Play e na CazeTV, que não tiveram qualquer responsabilidade sobre os problemas técnicos ocorridos. A LiveMode está trabalhando na solução dos problemas para garantir que eles não se repitam nos próximos jogos.

Veja o comunicado da Federação Paulista

A Federação Paulista de Futebol vem a público se desculpar pelos lamentáveis problemas técnicos ocorridos nas transmissões de São Bernardo x Ituano e Novorizontino x Palmeiras, partidas válidas pelo Paulistão Sicredi 2024, neste domingo.

Vamos identificar as graves falhas e garantir junto aos parceiros responsáveis pelos serviços de produção que estes erros jamais se repitam.