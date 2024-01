Cauã Paixão se diz "insatisfeito" com empate do Vasco contra o Sampaio Corrêa-RJ pelo Carioca

Destaque do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Cauã Paixão, de 19 anos, mostrou faro de gol no profissional. Neste domingo, ele marcou no empate por 3 a 3 com o Sampaio Corrêa-RJ, no Elcyr Resende, em Saquarema, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

O elenco principal do Vasco está em pré-temporada no Uruguai. Assim, um time alternativo, recheado de garotos, foi acionado no Campeonato Carioca. Paixão aproveitou a oportunidade neste domingo.

O Vasco protagonizou o jogo mais movimentado neste começo de Estadual. O Sampaio Corrêa abriu 2 a 0 no primeiro tempo. O Gigante da Colina descontou nos acréscimos da primeira etapa. Depois, virou a partida, mas levou mais um gol na sequência.

Paixão, assim, teve uma noite agridoce. Ele marcou o primeiro gol pelo profissional, mas o resultado não foi o esperado. O atacante desviou falta cobrada por Orellano e fez o terceiro gol do Vasco. O jovem analisou o duelo.

"A gente não fez um bom primeiro tempo. Acabamos levando dois gols, mas fizemos um gol no fim do primeiro tempo. William (Batista, técnico) conversou com a gente no intervalo. A gente teve um nível muito alto no segundo tempo e conseguimos virar o jogo. Fico feliz por ter marcado meu primeiro gol pelo profissional, mas fico insatisfeito pelo resultado. Agora é focar no próximo jogo para a gente sair com a vitória", declarou Paixão à BandSports.

O próximo compromisso pelo Campeonato Carioca será na quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Madureira, em São Januário. O elenco profissional entra em campo ainda neste domingo para enfrentar o Deportivo Maldonado, em um amistoso no Uruguai.