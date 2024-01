Carpini não quer Lucas só na esquerda, e SPFC deve ter ataque 'carrossel'

O torcedor do São Paulo não precisa nem se acostumar com a ideia de Lucas só pelo lado esquerdo do ataque: para o treinador Thiago Carpini, a definição do posicionamento do camisa 7 dependerá do adversário. E essa mudança de posição deve criar um 'carrossel' no ataque são-paulino.

O que aconteceu

Lucas treinou e jogou pela esquerda ontem pela análise de Carpini do Santo André. O treinador explicou ao jogador e ao grupo sua ideia e foi bastante elogiado pelos atletas após a vitória por 3 a 1 pela clareza em passar as ideias.

Não há garantias de manter o camisa 7 na mesma posição sempre. Carpini é o tipo de treinador que muda sua formação jogo a jogo e vê em peças como Lucas e Luciano atletas que podem atuar em mais de uma posição dentro de campo.

Mudanças devem criar um 'carrossel'. Se Lucas sair da esquerda para ir para a direita ou para o centro, Luciano pode fazer o lado do campo ou até jogar mais à frente. A tendência é que as mudanças de nomes dentro das quatro funções ofensivas do time sejam constantes.

O que disse Carpini

Temos lá na frente jogadores com capacidade de fazer mais de uma função, e o Lucas é um deles. Para hoje, entendemos que era a melhor opção para ter vantagem sobre o adversário. Para hoje, sim, mas o Lucas possibilita diversas alternativas, como Luciano, Erick, além do Rato e do Ferreira que gostam de jogar com o pé trocado.

(Luciano pelo meio) Vai variar de acordo com adversário e competição, quando precisarmos de um velocista que rompe linhas. Temos o Lucas, um cara que distribui a bola de um lado para o outro com precisão nos passes, temos o Luciano e o James. Então, eu nunca faço nada que eu não tenha treinado e que não tenha encaixado. Imaginávamos um volume pelo lado esquerdo, variamos para o outro lado, mas depois mudamos para a esquerda e tivemos muitas oportunidades. Não faço nada sem treinar e sem ter o feedback do atleta. Conversei com o Lucas antes sobre exercer essa função hoje e é um atleta de alto nível que conquistou muita coisa. Ele se dispôs a ajudar. Temos vários jogadores no setor ofensivo que podem fazer várias funções

