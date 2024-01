Carpini explica ausência de James na lista de inscritos do Paulista: "Não temos urgência"

Thiago Carpini procurou acabar com qualquer tipo de polêmica envolvendo James Rodríguez. O futuro do colombiano no São Paulo vem sendo colocado em dúvida por ainda não ter conseguido se firmar entre os titulares e também por não ter sido inscrito no Campeonato Paulista, pelo menos por enquanto. Mas, de acordo com o comandante tricolor, não há qualquer motivo para questionar a permanência do meio-campista no clube.

Vale lembrar que James Rodríguez não treinou com o restante do elenco nos últimos dias, cumprindo um cronograma individualizado de carga de trabalho. Neste sábado, dia da partida do São Paulo contra o Santo André, o meia, inclusive, esteve no CT da Barra Funda para prosseguir com as atividades programadas para ele.

"O regulamento da Federação Paulista de Futebol te permite fazer inscrições até o dia 16 de fevereiro. Nos preocupamos em acelerar o processo de inscritos dos atletas que estariam aptos a atuar na primeira rodada. Na medida que os outros estiverem aptos a atuar, serão inscritos", afirmou Carpini.

Embora dúvidas girem em torno de James Rodríguez, vários outros atletas do elenco ainda não foram inscritos no Campeonato Paulista pela mesma razão. Nomes como Rafinha e Michel Araújo também não aparecem na lista dos jogadores que o São Paulo pode escalar no Estadual, já que também vêm cumprindo uma carga de trabalho personalizada e, pelo menos por enquanto, estão fora de ação.

"O Michel não foi inscrito, Rafinha não foi inscrito. Isso não significa que eles estão fora dos planos. Temos diversas opções. Não temos urgência, já que eles ainda não estão dentro das possibilidades físicas, dentro do que o São Paulo programou para cada um desses atletas", concluiu Carpini.

A tendência é que o grupo formado por James Rodríguez, Rafinha, Michel Araújo, Moreira e Arboleda ainda fique de fora da segunda rodada do Paulistão, na próxima terça-feira, contra o Mirassol, fora de casa. Já para o duelo do próximo fim de semana, contra a Portuguesa, há possibilidade de eles voltarem ao menos a serem relacionados.