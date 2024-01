Nova Iguaçu x Flamengo pelo Carioca vai passar na TV? Saiba onde assistir

Do UOL, em São Paulo

Flamengo e Nova Iguaçu duelam hoje (21), às 18h10 (de Brasília), no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). A transmissão ao vivo do jogo do Carioca será na Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Goat TV (Youtube).

O Flamengo não terá seus titulares nem o técnico Tite, que estão em Orlando (EUA) para dar continuidade à pré-temporada.

O Rubro-Negro realizará amistosos contra o Philadelphia Union e o Orlando City.

A equipe que entrará em campo contra o Nova Iguaçu será formada por jogadores do sub-20, contando também com a presença de alguns atletas que participaram da Copinha.

Nova Iguaçu x Flamengo -- 2ª rodada do Carioca

Data e horário: 21 de janeiro de 2024, às 18h10 (de Brasília)

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB)

Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (TV fechada) e Goat (Youtube)