Carille não vê calendário curto como vantagem e encara cada jogo como uma "decisão" no Santos

O técnico Fábio Carille não vê o calendário curto em 2024 como uma vantagem do Santos sobre os rivais. No sábado, logo após a vitória sobre o Botafogo-SP, na estreia do Campeonato Paulista, o treinador falou sobre o tema e enxerga todos em situação parecida.

O comandante ponderou que outros torneios, como a Libertadores e a Copa do Brasil, terão início mais para frente, e que no começo do Estadual, todos terão a mesma demanda de jogos.

Ainda assim, ele afirma que não pensará no futuro, e sim jogo a jogo, encarando cada um deles como uma final. Mas o treinador garante que o Peixe se classificará à próxima fase do Paulistão, ao contrário do que aconteceu nas últimas três temporadas.

"Nas nove primeiras rodadas, todos vão ter jogos seguidos. A Libertadores vai começar lá na frente, a Copa do Brasil também. Então a gente tem que levar cada jogo como uma decisão, crescer mais como conjunto. É um elenco novo, e nossa próximo decisão é na quinta-feira contra o Ponte Preta", disse Carille.

"Agora faltam 11 jogos, não gosto muito de pensar lá na frente, prefiro pensar no próximo. Acho que todos temos que pensar assim. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para melhorar. Jogadores como o Felipe Jonatan vinham de nove meses sem jogar, então é a gente crescer. E pode ter certeza que vamos melhorar muito e vamos classificar para a próxima fase", acrescentou.

Apesar de alguns pequenos sustos, o técnico gostou do que viu na vitória do Santos. Ele elogiou o comportamento da equipe, falou bem dos reforços e disse que os jogadores tiveram "paciência" para superar as adversidades.

"A equipe se preparou para as dificuldades desse início desde o começo da pré-temporada, nos preparamos para as dificuldades desse início do campeonato. Pouco tempo de trabalho, um jogo-treino só, a gente sabe como esses times do interior se preparam há muito tempo. Pelas informações que eu tenho, o Botafogo-SP fez quatro jogos-treinos, e isso faz diferença. Mas a equipe soube suportar, teve paciência, rodou a bola para que respirasse. E as dificuldades foram da pressão, de uma equipe mais inteira fisicamente, mas a gente soube suportar e conseguimos um resultado muito importante. Uma vitória nesse momento dá mais confiança ainda", avaliou.

Após a estreia com o pé direito, o Santos retorna a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta a Ponte Preta. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Com o resultado deste sábado, o Peixe já assumiu a liderança do Grupo A.