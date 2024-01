Bournemouth x Liverpool: saiba o horário e onde assistir ao jogo do Inglês

Do UOL, em São Paulo

O duelo entre Bournemouth e Liverpool será realizado hoje (21), às 13h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Os Reds são os líderes da Premier League, somando 45 pontos em 20 partidas. Na última rodada, eles venceram o Newcastle por 4 a 2.

Os comandados de Klopp precisam vencer para seguir na primeira colocação com certa folga. Isso porque o Manchester City é o vice-líder, com 43 pontos, e vai terminar a rodada com um jogo a menos.

Do outro lado, o Bournemouth é apenas o 12º na tabela do Campeonato Inglês, com 25 pontos ganhos.

