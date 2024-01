Betis x Barcelona: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Espanhol

Betis e Barcelona se enfrentam neste domingo (21), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, em partida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo terá transmissão da ESPN 4 (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Barcelona é 4º colocado, com 41 pontos — e uma rodada a menos que a maioria dos times. Já o Betis tem 10 pontos a menos e segue na briga por vagas europeias.

O Barcelona volta a jogar por La Liga após 17 dias. O time fez três jogos no período, dois pela Supercopa da Espanha — vitória por 2 a 0 diante do Osasuna e derrota por 4 a 1 para o Real Madrid — e um pela Copa do Rei — virada de 3 a 1 diante do Unionistas de Salamanca, garantindo vaga nas quartas de final.

O Betis acabou com sequência negativa na última rodada. Apesar de somar pontos contra os líderes Real Madrid e Girona, o time estava há cinco jogos sem vencer no Espanhol, com quatro empates e uma derrota. A má fase chegou ao fim com vitória por 1 a 0 sobre o Granada.

O Barcelona segue desfalcado de Ter Stegen, João Cancelo, Marcos Alonso e Gavi. No lado do Betis, os principais nomes da lista de desfalques são Ayoze Pérez e William Carvalho.

Prováveis escalações

Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Sokratis e Abner; Marc Roca, Guardado e Isco; Luiz Henrique, Willian José e Diao. Técnico: Manuel Pellegrini

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen e Balde; De Jong, Pedri e Gündogan; Yamal, Lewandowski e João Félix. Técnico: Xavi

Betis x Barcelona

Competição: 21ª rodada do Campeonato Espanhol

Data: 21 de janeiro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha

Transmissão: ESPN 4 (TV fechada) e Star+ (streaming)