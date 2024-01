Bayern decepciona, perde para Werder Bremen e se afasta da liderança

O Bayern de Munique foi surpreendido neste domingo pelo Werder Bremen. Jogando em seus domínios, na Allianz Arena, a equipe foi superada pelos visitantes por 1 a 0. Weiser marcou o único gol da partida. O jogo foi válido pela 18ª rodada do Campeonato Alemão

O resultado negativo dificulta ainda mais a vida dos donos casa na briga pelo topo da tabela. A equipe se distanciou do líder Bayer Leverkusen, mas segue na segunda posição com 41 pontos conquistados, sete a menos que o time de Xai Alonso. O revés foi o segundo dos mandantes no torneio.

Do outro lado, o Werder Bremen comemora o resultado conquistado neste domingo. A vitória diante do Bayern pôs fim a uma sequência negativa de quatro jogos sem vitórias da equipe. O time ocupa 12ª colocação, com 20 pontos conquistados.

O Bayern volta a campo nesta quarta-feira, pelo Alemão, diante do Union Berlin. Por sua vez, o Werder Bremen encara o Freiburg, no próximo sábado, pela mesma competição.

O primeiro tempo foi bem movimentando e contou com boas chances para ambos os lados. Os visitantes chegaram a abrir o placar aos 25 minutos, com Njinmah. Todavia, o árbitro assinalou uma falta a favor do Bayern no início da jogada e o gol foi devidamente anulado.

O Werder Bremen não diminuiu o ritmo na segunda etapa. Logo aos 14 minutos, Weiser limpou Davies com enorme categoria e bateu forte no alto para vencer Neuer e abrir o placar para a equipe visitante.

Precisando do resultado, o Bayern se lançou ao ataque em busca do gol do empate. Todavia, em noite pouco inspirada de seus atacantes, não conseguiu furar as redes do adversário e saiu derrotado de campo.