Autor de golaço na estreia, Romero dispensa protagonismo e elogia coletivo do Corinthians

O Corinthians não fez uma partida brilhante, mas venceu o Guarani por 1 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, em sua estreia no Campeonato Paulista. Eleito craque do jogo após marcar um golaço de bicicleta, o paraguaio Ángel Romero comemorou o resultado.

Apesar de se mostrar contente com o lance plástico, o atacante evitou trazer o protagonismo para si. Ele definiu o gol como "coletivo" e destacou a importância de iniciar a temporada com um triunfo.

"É importante começar ganhando dentro de casa, com a nossa torcida. Esse gol foi do time, todo mundo participou, e eu só tive que finalizar de bicicleta. Com o gol a gente leva os três pontos e começa bem esse ano, tomara que a gente continue assim", disse o jogador na saída de campo, à TV Record.

Romero tem sido protagonista no Corinthians desde o ano passado, com oito gols marcados nas últimas dez rodadas do Brasileirão, quando a equipe brigava contra o rebaixamento.

Após a estreia com o pé direito, o Timão agora visita o Ituano, em Itu, pela segunda rodada do Estadual. O jogo está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior.